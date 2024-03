Fisco: Lussana, giustizia tributaria gestisce cause per 40 miliardi annui, circa 2 per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia tributaria gestisce cause “per 40 miliardi di euro l'anno”. Lo ha detto Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2024. La giustizia tributaria in media ogni anno "gestisce cause per un valore complessivo pari a 2 punti percentuali di Pil, come una manovra finanziaria", ha aggiunto Lussana, che ha spiegato il ruolo importantissimo nella nostra Nazione, essendo chiamata a contemperare al meglio le pretese impositive dello Stato con il diritto del cittadino contribuente ad avere un sistema fiscale equo. (Rin)