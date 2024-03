Ucraina: accordo Kiev-regione Toscana, per Giani "intesa risponde a emergenza umanitaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà, amicizia e collaborazione tra Toscana e la Regione di Kiev, grazie all’Intesa firmata in videoconferenza dal presidente Eugenio Giani e Ruslan Kravchenko, capo dell'Amministrazione della Regione della capitale ucraina. “L’accordo si riferisce allo sviluppo delle potenzialità dei rispettivi territori e condivide una premessa: che il quadro di collaborazione contribuirà anche a rispondere all'emergenza umanitaria nella Regione di Kiev causata dall’aggressione militare della Federazione Russa e alle sue conseguenze a medio e lungo termine” ha dichiarato Giani. Le due Regioni intendono rafforzare i legami tra cittadini e istituzioni, sostenere forme di collaborazione per il reciproco sviluppo, dare vita ad azioni congiunte per le esigenze della popolazione della Regione di Kiev. Il presidente della Toscana ha precisato che con l’Intesa si porta a conclusione un lungo percorso di dialogo avviato un anno fa nella videoconferenza con la Regione di Kiev. “Il rapporto di collaborazione tra la Regione di Kiev e la Regione Toscana valorizza la nostra amicizia e conferma la volontà della Toscana ad essere vicini all’Ucraina che ci auguriamo sia presto in pace e libera”. (segue) (Rin)