Ucraina: accordo Kiev-regione Toscana, per Giani "intesa risponde a emergenza umanitaria" (2)

- Nell’accordo si condivide l’impegno a facilitare scambi e collaborazioni in specifici ambiti: sviluppo economico e imprenditorialità; collaborazione accademica, scientifica e culturale; opportunità commerciali, ricerca e innovazione, sanità. Ed proprio in ambito sanitario, dove la Regione Toscana ha specifiche competenze, che si concentrerà il principale ed iniziale sostegno alla Regione di Kiev. Inoltre, per l’attuazione degli ulteriori obiettivi previsti nell'Intesa, saranno promossi scambi di esperienze e incontri tra le parti; sviluppo di progetti comuni in aree di interesse comune; interventi di collaborazione e sostegno dei territori e della cittadinanza di Kiev colpita dall’aggressione militare. L’Intesa è valida fino al 30 settembre 2025.(Rin)