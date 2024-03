Medio Oriente: ministro Difesa Israele, “siamo a punto cruciale per operazione in Libano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’”aggressione” del partito sciita filo-iraniano Hezbollah porta Israele a “un punto cruciale per quanto riguarda un’operazione militare in Libano”. Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, durante il suo incontro di oggi con l’inviato e mediatore degli Stati Uniti per il Libano, Amos Hochstein. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, secondo cui le parti hanno discusso delle tensioni lungo il confine israelo-libanese dove dall’8 ottobre 2023, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, proseguono gli scontri tra Hezbollah e le Forze di difesa israeliane (Idf). Hochstein sta cercando di mediare per trovare una soluzione politica per porre fine alla crisi e ridurre l’escalation nella regione, che rischia di portare a un allargamento del conflitto. Ieri, 5 marzo, Hochstein, in visita a Beirut, ha affermato che la tensione “non è nell’interesse di nessuna delle due parti” e ha ribadito la necessità di trovare una soluzione anche per chiarire la questione del confine terrestre. La Linea Blu è la linea di demarcazione tra Libano e Israele, fissata dalle Nazioni Unite nel 2000, che segna il confine de facto tra i due Paesi. L'inviato statunitense, fortemente coinvolto nella conduzione dei colloqui che hanno portato Israele e Libano a delimitare un confine marittimo nel 2022, dal gennaio scorso è impegnato nello sforzo di impedire un allargamento del conflitto in corso a Gaza. (Res)