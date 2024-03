Dossieraggio: Gasparri (FI), scandalo senza precedenti, garantire democrazia e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Quello della Procura nazionale antimafia è "uno scandalo senza precedenti". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Chi minimizza non si rende conto che una schedatura di massa e dei controlli illegali fatti all'interno di una struttura fondamentale per combattere la criminalità organizzata costituisce un esempio devastante di illegalità attuata all'interno di un presidio di legalità. E' pertanto necessaria un'immediata ispezione alla Procura nazionale antimafia e una valutazione su una sorta di vero e proprio commissariamento di questa struttura. Osservo peraltro che tutti i procuratori nazionali antimafia nel lasciare il loro incarico si sono candidati in Parlamento nelle file della sinistra, confermando una confusione di ruoli ricorrente, quasi automatica, che aumenta una sensazione di condizionamento di quella struttura", ha aggiunto il presidente dei senatori di FI. "Peraltro, il 90 per cento delle persone che hanno subito questa azione illegale partita dalla Procura nazionale antimafia, ovvero da persone che lì dentro operano, ha riguardato per il 90 per cento dei casi esponenti, non a caso, dell'area di centrodestra", ha proseguito. (segue) (Rin)