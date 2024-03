Dossieraggio: Gasparri (FI), scandalo senza precedenti, garantire democrazia e legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna quindi agire immediatamente anche in Parlamento. Dove nella Commissione antimafia chi ha guidato quella Procura non può svolgere le attività di verifica e di controllo su quanto è avvenuto - ha continuato Gasparri -. Mi riferisco a Cafiero De Raho. Che dovrà essere semmai chiamato a rispondere di quello che è avvenuto alla Procura antimafia quando lui la dirigeva. E non può svolgere certo la funzione di controllore su vicende che riguardano la sua stessa attività. Pertanto non può partecipare alle riunioni della commissione Antimafia, dove, con la sua presenza, realizza un colossale conflitto di interessi sul quale Forza Italia non intende tacere. E' una cosa gravissima. Sulla quale richiamiamo l'attenzione delle massime istituzioni della Repubblica, attente alla vita quotidiana del paese - ha sottolineato -. Chi presiede il Consiglio superiore della magistratura non può assistere, senza assumere iniziative, a questo scandalo gravissimo e ai suoi riflessi nella Procura antimafia attuale, nel Parlamento e, in particolare, nella commissione Antimafia. Le massime istituzioni hanno dimostrato anche nei giorni scorsi di essere attenti a quanto avviene in Italia. Questo scandalo gravissimo sarà stato certamente notato anche in alto loco. Attendiamo parole ed iniziative che confortino quanti vogliono vedere garantito il rispetto dei principi di democrazia e di legalità", ha concluso. (Rin)