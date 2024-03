Torino: dal 7 marzo ulteriori 54 militari per il presidio in aree sensibili della Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 marzo saranno operativi ulteriori 54 militari per pattugliare le aree sensibili di Torino. Lo ha annunciato questa mattina la Prefettura territoriale in una nota stampa a seguito della decisione del Comitato provinciale per l'Ordine el a sicurezza pubblica. Gli interventi avverranno soprattutto nella zona Nord della città, in particolare nei pressi dei Ponti Mosca e Carpanini e in Barriera di Milano. Verrano svolti servizi di prevenzione anche al mercato di Porta Palazzo e nell’area di San Salvario, nello specifico nel quadrilatero che interessa i portici di via Nizza. Ci sarà poi un rafforzamento dei presidi nelle stazioni. Prosegue intanto l'operazione 'Alto impatto' con 3.622 persone controllate, delle quali 17 arrestate e 63 denunciate, e con il sequestro di oltre 1 kg di sostanze stupefacenti e di quasi 6 mila euro di denaro contante. (Rpi)