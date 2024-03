8 Marzo: assessora Roma, un mese di iniziative con 110 eventi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mese di iniziative con oltre 110 eventi diffusi per promuovere l'uguaglianza di genere in occasione dell'8 marzo. Lo annuncia in una nota l'assessora alle Pari opportunità di Roma, Monica Lucarelli. "L'iniziativa '8 Marzo Sempre': deve diventare un'azione quotidiana per favorire l'empowerment femminile"- aggiunge - e mira a sensibilizzare la società tutta sulle tematiche riguardanti l'equità di genere e sulle azioni possibili da intraprendere per dare alle donne le stesse opportunità e gli stessi diritti e renderle libere di scegliere. La volontà di essere presente con oltre 110 eventi in tutta Roma simboleggia un impegno diffuso e inclusivo, con l'intento di coinvolgere e informare ogni cittadino nella promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza. Il calendario è stato costruito coinvolgendo l'assessorato Agricoltura e la presidenza dell'Assemblea capitolina, tutti i Municipi, la Sovrintendenza capitolina e Biblioteche di Roma, con un ricco e variegato programma che si svilupperà per l'intero mese, con la convinzione che l'8 marzo debba diventare un trampolino di lancio per una celebrazione quotidiana dell'empowerment femminile". (segue) (Com)