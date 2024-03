8 Marzo: assessora Roma, un mese di iniziative con 110 eventi in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cuore della manifestazione collettiva è dedicato a dare voce alle diverse esperienze ed iniziative che sensibilizzano su questioni fondamentali legate all'equità di genere. L'obiettivo è manifestare una presenza tangibile e incisiva in ogni angolo della città, creando un tessuto interconnesso di consapevolezza e azione - prosegue Lucarelli -. La giornata dell'8 marzo sarà inaugurata con l'evento 'Sostenibilità, sostantivo femminile' presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a partire dalle 9, una preziosa opportunità per porre al centro della discussione temi di fondamentale importanza per la trasformazione della società. La sostenibilità, intesa come concetto cardine, è per noi il motore trainante per un cambiamento profondo e significativo, per poter intraprendere azioni concrete volte a promuovere l'uguaglianza di genere in ogni ambito. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella realizzazione di una società più equa e inclusiva, che non lasci indietro nessuno e nessuna". (Com)