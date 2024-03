Libano: capogruppo Hezbollah, non abbiamo ancora usato tutte le nostre armi contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah “non ha ancora usato tutte le sue armi” contro Israele. Lo ha affermato Mohammad Raad, capogruppo parlamentare di Hezbollah, durante una cerimonia commemorativa a Kafr Melki, nel sud del Libano. Il partito di Dio "è determinato ad affrontare l'aggressione israeliana e a impedire di portare a termine (…) l’invasione del Libano", ha detto Raad, aggiungendo che continuerà a portare avanti le operazioni di “deterrenza”. Il deputato ha poi ricordato che Hezbollah ha aperto il “fronte nord” a sostegno del movimento islamista palestinese Hamas che, il 7 ottobre scorso, ha condotto un attacco contro Israele, in cui sono morte circa 1.200 persone e a cui sono seguite le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Da allora, gli scontri tra il partito sciita e le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno proseguendo quotidianamente, in particolare lungo il confine tra il Libano e lo Stato ebraico. L’inviato e mediatore statunitense per il Libano, Amos Hochstein, ieri ha ribadito la necessità di trovare una soluzione politica per allentare la tensione e chiarire la questione del confine terrestre. La Linea blu è la linea di demarcazione tra Libano e Israele, fissata dalle Nazioni Unite nel 2000, che segna la frontiera de facto tra i due Paesi. L'inviato statunitense, fortemente coinvolto nella conduzione dei colloqui che hanno portato Israele e Libano a delimitare un confine marittimo nel 2022, da gennaio scorso è impegnato nello sforzo di impedire un allargamento del conflitto in corso a Gaza. (Lib)