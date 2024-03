Nepal: nuova coalizione di governo formata da quattro partiti, possibile un allargamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto punti programmatici di cui parla il “Kathmandu Post” sono piuttosto vaghi. La preparazione di un “programma minimo comune”, infatti, è tra gli obiettivi. Più che altro viene prospettata una distribuzione delle cariche, a cominciare dal primo punto, che riguarda lo sviluppo, la giustizia sociale e la prosperità, nonché il consenso sulla permanenza di Dahal alla guida del governo. Non è menzionata una staffetta, che tuttavia non è da escludere. Al Centro maoista andrà anche la presidenza dell’Assemblea nazionale, la camera alta, per la quale si voterà il 12 marzo, mentre per la vicepresidenza sarà sostenuto il candidato dell’Uml. L’attuale vicepresidente, la maoista Urmila Aryal, si dimetterà prima della presentazione delle candidature per le due cariche (che, secondo la Costituzione, non possono essere ricoperte da membri dello stesso partito). La stessa Aryal potrebbe essere candidata per la presidenza; un’altra ipotesi è quella di Jhakku Prasad Subedi. Il Centro maoista, con 17 seggi, è il primo della camera alta. (segue) (Inn)