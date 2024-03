Nepal: nuova coalizione di governo formata da quattro partiti, possibile un allargamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la distribuzione dei ministeri, bisognerà aspettare i negoziati per l’eventuale ampliamento della maggioranza. Nel frattempo è stato formato un comitato di quattro dirigenti, uno per ciascun partito, che si occupi della questione. Il ministero delle Finanze, comunque, dovrebbe andare al Centro maoista mentre quello dell’Interno è ambito sia dall’Uml sia dall’Rsp. Gli altri punti dell’accordo sono la conclusione del processo di pace (post guerra civile del 1996-2006) e la riforma della legge sulla giustizia di transizione, la piena attuazione del federalismo, l’efficacia dei tre livelli di governo (federale, statale e locale), la promozione e la tutela della sovranità e dell’integrità nazionale. (segue) (Inn)