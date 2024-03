Nepal: nuova coalizione di governo formata da quattro partiti, possibile un allargamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dahal ha rotto l’alleanza col Congresso nepalese (Nc) di Sher Bahadur Deuba per tornare ad allearsi con l’Uml di Oli. Il cambio di coalizione è avvenuto in modo repentino, ma non sorprendente, dato che i rapporti tra il Centro maoista e il Congresso erano problematici. Il Congresso ha convocato per oggi il suo comitato esecutivo per discutere della situazione politica. Nel frattempo, cominciano a esserci delle ripercussioni nei governi statali: nello Stato di Sudurpaschim, il capo del governo Kamal Bahadur Shah, del Congresso, ha sospeso tre ministri maoisti, mentre nello Stato di Karnali, guidato dal maoista Raj Kumar Sharma, si sono dimessi tre ministri del Congresso. (segue) (Inn)