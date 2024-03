Difesa: Zanella (Avs) su missioni, no ad escalation, imparate da Tolkien

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’escalation bellica nel mar Rosso non è una possibilità teorica ma un orizzonte concreto, per questo noi diciamo no alla missione Aspides. L’Europa nasce o muore a Sarajevo, dicava il nostro Alex Langer, ebbene noi oggi diciamo il mondo nasce o muore a Gaza: è necessaria una azione rigorosa diplomatica e politica, essa deve diventare la nostra ossessione, perché la guerra non è una opzione. Piace tanto Tolkien, ebbene si impari da lui, ricordando il suo neologismo, l’eucatastrofe, si cerchi un varco per evitare di sprofondare nella guerra, questo è il ruolo della politica, almeno per noi di Avs”. Lo ha detto la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella, intervenendo in Aula a Montecitorio sulle missioni internazionali.(Rin)