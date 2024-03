Gaza: oggi il più grande lancio di aiuti con il paracadute dall’inizio della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre aerei militari C130 appartenenti dell’Aeronautica militare del Regno di Giordania, tre cargo statunitensi, un aereo egiziano e un velivolo francese hanno svolto quest’oggi il più grande lancio congiunto di aiuti con paracadute nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra. Secondo l’emittente televisiva pubblica giordana “Al Mamlaka”, l’operazione rientra nel ponte aereo in corso volto a intensificare gli aiuti alle famiglie e ai residenti nella Striscia di Gaza. I soccorsi e gli aiuti alimentari, inclusi materiali forniti dal Programma alimentare mondiale, sono stati paracaduti nella parte settentrionale di Gaza. Le forze armate giordane continueranno "a inviare aiuti tramite un ponte aereo, sia con aerei umanitari dall'aeroporto di Marka all'aeroporto internazionale di Al Arish, sia con lanci nella Striscia di Gaza", aggiunge la tv di Amman. Dall’inizio del conflitto a seguito dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro la Striscia di Gaza, le Forze armate giordane hanno effettuato 28 lanci aerei, di cui 15 effettuati “in cooperazione con paesi amici”. Alcuni di questi lanci sono stati supervisionati dal re in persona, Abdullah II, salito a bordo di un C-130. Diversi lanci, tuttavia, sono stati spinti in mare. (Lib)