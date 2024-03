Ue: Commissione presenta strategia industriale per la difesa, più acquisti congiunti e investimenti in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, hanno presentato la prima strategia industriale europea per la difesa a livello dell'Ue e hanno proposto una serie di nuove azioni per sostenere la competitività e la preparazione dell'industria della difesa a lungo termine. Come primo strumento immediato e centrale per la realizzazione della Strategia, la Commissione europea ha presentato oggi una proposta legislativa per un Programma industriale europeo per la difesa (Edip) e un quadro di misure per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa, si legge in una nota dell'esecutivo Ue. La Strategia delinea le sfide che la Base tecnologica e industriale di Difesa europea (Edtib) deve affrontare attualmente, ma anche l'opportunità di sfruttarne appieno il potenziale e definisce una direzione per il prossimo decennio. Per aumentare la prontezza industriale della difesa europea, si legge nella nota di Bruxelles, gli Stati membri "devono investire di più, meglio, insieme e in Europa". (segue) (Beb)