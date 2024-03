Ue: Commissione presenta strategia industriale per la difesa, più acquisti congiunti e investimenti in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, la Strategia industriale di difesa europea presenta una serie di azioni volte a sostenere un'espressione più efficiente della domanda di difesa collettiva degli Stati membri, che si baserà sugli strumenti e sulle iniziative esistenti, come il Piano di sviluppo delle capacità (Cdp), la revisione annuale coordinata sulla difesa (Card) e la Cooperazione strutturata permanente (Pesco). Sarà sostenuta incentivando la cooperazione degli Stati membri nella fase di fase di approvvigionamento delle capacità di difesa. La strategia si propone anche di garantire la disponibilità di tutti i prodotti per la difesa attraverso un Edtib più reattivo, in qualsiasi circostanza e orizzonte temporale. Saranno sostenuti anche gli investimenti degli Stati membri e dell'industria europea della difesa nello sviluppo e nell'immissione sul mercato delle tecnologie e delle capacità di difesa di domani. Inoltre, la strategia vuole garantire che i bilanci nazionali e dell'Ue sostengano con i mezzi necessari l'adattamento dell'industria europea della difesa al nuovo contesto di sicurezza; integrare la cultura della preparazione alla difesa in tutte le politiche, in particolare chiedendo una revisione dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei) quest'anno; sviluppare legami più stretti con l'Ucraina attraverso la sua partecipazione alle iniziative dell'Unione a sostegno dell'industria della difesa e stimolare la cooperazione tra Ue e l'industria della difesa Ucraina; e la collaborazione con la Nato e con i partner strategici, affini e internazionali, nonché con l'Ucraina. (segue) (Beb)