Ue: Commissione presenta strategia industriale per la difesa, più acquisti congiunti e investimenti in Europa (3)

- La strategia stabilisce degli indicatori per misurare i progressi degli Stati membri verso la preparazione industriale. Gli Stati membri sono invitati a: acquistare almeno il 40 per cento delle attrezzature per la difesa in modo congiunto entro il 2030; garantire che, entro il 2030, il valore del commercio di difesa all'interno dell'Ue rappresenti almeno il 35 per cento del valore del mercato della difesa comunitario; e compiere progressi costanti verso l'approvvigionamento di almeno il 50 per cento del loro budget per gli acquisti di difesa all'interno dell'Ue entro il 2030 e al 60 per cento entro il 2035. Il Programma europeo per l'industria della difesa (Edip), spiega ancora Bruxelles in una nota, è la nuova iniziativa legislativa che passerà da misure di emergenza a breve termine, adottate nel 2023 e che termineranno nel 2025, a un approccio più strutturale e a lungo termine, per raggiungere aumentare l'efficienza industriale della difesa. Ciò garantirà, nelle intenzioni della Commissione europea, una continuità nel sostegno alla base tecnologica e industriale della difesa europea, per accompagnarne il rapido adattamento alla nuova realtà. L'Edip, specifica Bruxelles, mobiliterà 1,5 miliardi di euro del bilancio dell'Ue nel periodo 2025-2027, per continuare a migliorare la competitività dell'Edtib. (segue) (Beb)