Ue: Commissione presenta strategia industriale per la difesa, più acquisti congiunti e investimenti in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l sostegno finanziario dell'Edip estenderà in particolare la logica d'intervento dell'Edirpa (sostegno finanziario dal bilancio dell'Ue per compensare la complessità della cooperazione tra gli Stati membri nella fase di approvvigionamento) e Asap (sostegno finanziario alle industrie della difesa che aumentano la loro capacità produttiva), per incoraggiare ulteriormente gli investimenti da parte dell'Edtib. L'Edip sosterrà anche l'industrializzazione dei prodotti derivanti da azioni di ricerca e sviluppo, in cooperazione sostenute dal Fondo europeo per la difesa. Il bilancio dell'Edip potrà essere utilizzato anche per istituire un Fondo per l'accelerazione della trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (Fast), che avrà l'obiettivo di facilitare l'accesso al debito e/o al finanziamento azionario per le Pmi e le piccole midcaps che che industrializzano tecnologie per la difesa e/o producono prodotti per la difesa. (segue) (Beb)