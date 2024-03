Ue: Commissione presenta strategia industriale per la difesa, più acquisti congiunti e investimenti in Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio Edip, inoltre, rafforzerà la cooperazione industriale dell'Ue con l'Ucraina e sosterrà lo sviluppo della sua base industriale e tecnologica della difesa. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, Edip propone soluzioni innovative. Metterà infatti a disposizione un nuovo quadro giuridico, la Struttura per il Programma di armamento europeo (Seap), per facilitare e incrementare la cooperazione degli Stati membri in materia di equipaggiamenti di difesa, in piena complementarità con il quadro Pesco. Il programma prevede inoltre un regime a livello europeo per la sicurezza delle forniture di equipaggiamenti per la difesa e di garantire l'accesso costante a tutti i prodotti per la difesa necessari in Europa e a fornire un quadro di riferimento per reagire in modo efficiente a eventuali future crisi di approvvigionamento di prodotti per la difesa. (Beb)