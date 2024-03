Polonia: incidente in campo di addestramento militare, un soldato morto e uno ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soldato è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente nel campo di addestramento militare di Drawsko Pomorskie, in Polonia nordoccidentale. Lo ha reso noto il portavoce del comandante delle forze armate polacche. Un veicolo militare ha investito i due soldati della prima brigata corazzata di Varsavia. “Uno dei due è morto sul posto. L’altro è stato rianimato e trasportato in elicottero in ospedale”, ha spiegato il portavoce, precisando che il tragico incidente non ha nulla a che vedere con le esercitazioni Dragon 24 in corso nel nord del Paese. Queste esercitazioni, che coinvolgono circa 20 mila militari di nove Paesi della Nato, mirano a testare le capacità di difesa e deterrenza dell’Alleanza Atlantica e sono inserite nel quadro delle esercitazioni Steadfast Defender 24. (Vap)