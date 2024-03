Sardegna: edicolante 90 enne aggredito e rapinato a Serrenti, arrestato 29 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane di 29 anni, Matteo Lecis, è stato arrestato ieri a Serrenti, dopo aver aggredito e rapinato un anziano edicolante di 90 anni in via Nazionale. I carabinieri sono intervenuti dopo che alcuni passanti hanno notato il giovane fuggire e hanno chiamato il 112. Il proprietario dell'edicola, l'anziano di 90 anni, è rimasto ferito leggermente: ha riportato alcune escoriazioni. Lecis è entrato nel negozio e ha violentemente gettato a terra il titolare prima di prendere circa 50 euro dal registratore di cassa e fuggire. I carabinieri della Stazione di Serrenti, con il supporto del Radiomobile di Sanluri, hanno rapidamente localizzato il 29enne che si nascondeva in un locale di distributori automatici di bevande e alimenti. Il giovane è stato arrestato. Ai militari non ha opposto resistenza e ha cercato di giustificare la sua presenza dicendo di essere lì per acquistare una bibita. (Rsc)