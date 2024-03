Municipio Roma XII: presidente incontra residenti strada crollata a dicembre, a breve avvio lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo della strada in via Giano Parrasio, nel Municipio XII di Roma, che si è verificato a dicembre scorso non ancora è stato risolto. Il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, stamattina ha incontrato i residenti delle vie Giano Parrasio, Segneri e Ponziano. "Abbiamo spiegato ai cittadini come le cause del crollo siano ancora oggetto di approfondimento da parte degli organi competenti, e come sia ancora aperta l’ipotesi che derivi da fatti privati non riguardanti proprietà del Comune - spiega Tomassetti in una nota -. Proprio le indagini in corso non hanno permesso l’inizio dei lavori da parte di Roma Capitale. Nonostante questo, il Municipio XII si è da subito attivato per l’obiettivo che è più importante: riaprire in sicurezza la strada, indipendentemente poi dalle cause e da eventuali procedimenti in danno. Pertanto, grazie anche alla Protezione Civile e all’assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, si sono reperiti i fondi necessari nell’ultimo bilancio. Il Municipio XII ha svolto le progettazioni necessarie per la messa in sicurezza di tutto il costone, anche oltre la parte interessata dal crollo. Non appena ci sarà l’autorizzazione a procedere, il Comune inizierà gli interventi che sono stimati in circa 3 mesi di lavoro" (Rer)