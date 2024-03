© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante e positivo l'accordo sulla cassa integrazione per La Perla. Ora si procede al più presto alla promulgazione dei relativi decreti. Le lavoratrici sono in una condizione di grande difficoltà e si rischia la continuità di una realtà così preziosa per il Paese". Lo ha scritto su X Andrea De Maria, deputato Pd.(Rin)