Usa: “Treccani.it”, sul “Super martedì” incombe l’incognita degli attacchi hacker

- Sul “Super martedì” statunitense di oggi, 5 marzo, incombe ancora una volta la minaccia degli attacchi hacker guidati da potenze straniere intenzionate a interferire nel processo elettorale Usa. Lo sottolinea un articolo pubblicato oggi su “Treccani.it”, firmato da Mirko Annunziata, che ricorda come già in occasione delle presidenziali del 2016 Washington e l’intera opinione pubblica americana si resero conto di quanto fosse esposto il Paese a intromissioni indesiderate da parte di potenze straniere. “Oggi la minaccia si presenta ancora e Washington vuole dimostrare di aver messo a punto contromisure efficaci”, scrive “Treccani.it”. In particolare, “se la Cina ha mandato un segnale positivo, con le affermazioni del presidente cinese Xi Jinping in occasione del vertice San Francisco del novembre del 2023, quando ha dichiarato ufficialmente che Pechino intende evitare ogni ingerenza nelle elezioni americane del 2024, forti preoccupazioni vengono da Iran e Russia”. L’articolo cita un rapporto della compagnia statunitense CrowdStrike, relativo ad una possibile escalation di attività da parte di hacker iraniani, soprattutto per mezzo di azioni “DDos”, volte a mettere offlini sistemi informatici sparsi per il Paese. (segue) (Res)