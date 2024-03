Usa: “Treccani.it”, sul “Super martedì” incombe l’incognita degli attacchi hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Teheran, anche per il conflitto a Gaza, è impegnata in intense azioni di sabotaggio informatico che forniscono agli hacker governativi iraniani una crescente esperienza da poter mettere in pratica alle elezioni di novembre. C’è poi la Russia, indiziato principale delle interferenze subite da Washington nel 2016 e interessata al successo di Donald Trump, la cui elezione potrebbe favorire gli interessi russi soprattutto rispetto al conflitto in Ucraina”. Washington, si legge dunque nell’articolo, è chiamata a mostrare i muscoli di fronte ai suoi principali rivali. Il generale Paul Nakasone, alla guida dello United States Cyber Command nel corso delle ultime tre elezioni presidenziali, ha dichiarato, passando le consegne al generale Timothy Haugh, che le elezioni del 2024 saranno le più sicure di sempre nella storia statunitense per quanto riguarda la cybersecurity. “Haugh, dal canto suo, ha all’attivo una lunga esperienza in operazioni di cyberwarfare e della sicurezza nazionale in ambito informatico con un focus in particolare sul confronto con la Russia”, sottolinea Annunziata. (segue) (Res)