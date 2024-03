Usa: “Treccani.it”, sul “Super martedì” incombe l’incognita degli attacchi hacker (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se a livello governativo da Washington traspare quindi un certo ottimismo, maggiori sono le preoccupazioni a livello locale. “Un recente sondaggio condotto da Arctic Wolf mostra come molti istituti statali, municipali e di contea americani si sentono non sufficientemente preparati e sostenuti dal punto di vista economico per quanto riguarda la sicurezza informatica in vista delle prossime elezioni. Al netto di chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca – conclude “Treccani.it” - se Washington intende continuare a svolgere il suo ruolo di egemone globale e rallentare il processo di multipolarizzazione del sistema internazionale non può permettersi di mostrarsi vulnerabile per la terza volta di seguito su un aspetto cruciale, quello delle tecnologie informatiche, della sua potenza presente e futura”. (Res)