Mar Rosso: Della Vedova (Più Europa), sì a missione Aspides

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- “Aspides è una missione europea varata all’unanimità, e rappresenta per certi aspetti la prima volta in cui l’Ue interviene in prima persona per difendere i propri interessi, senza delegare il tema della sicurezza ad altri, come fatto sin troppo a lungo”. Lo ha affermato Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, in Aula a Montecitorio, nel corso della discussione sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle nuove missioni internazionali. “Abbiamo bisogno di più Europa in politica estera e di difesa; necessitiamo quanto prima di un dispositivo di sicurezza europeo perché il disimpegno americano arriverà, e noi dovremo essere rilevanti su piano internazionale e efficaci nel difendere i nostri valori e interessi - ha aggiunto il parlamentare -. A partire dalla libertà di navigazione e dalla protezione delle infrastrutture sul fondo dei mari: è un tema decisivo e affrontabile solo come Unione europea. Per convinzione e responsabilità voteremo a favore, ma il rapporto governo - Parlamento non funziona: la Camera non può essere convocata ad horas su questi temi, non può essere un votificio cui rivolgersi in zona cesarini quando c’è bisogno di un’approvazione”. (Rin)