Piemonte: il Garante nazionale dei detenuti in visita per osservare criticità sistema

- Lo scorso 29 febbraio il Garante nazionale dei detenuti Felice Maurizio D'Ettore ha incontrato a Torino le istituzioni territoriali per fare il punto sulla situazione delle carceri, in particolare in materia sanitaria. D'Ettore ha confermato che l’ambito della salute, in particolare il sistema sanitario all’interno degli istituti penitenziari, sarà una delle priorità del mandato del nuovo Collegio. Al termine della visita istituzionale ai Palazzi della Regione, il Garante nazionale ha effettuato una visita alla Casa Circondariale 'Lorusso e Cutugno' di Torino incontrando i referenti del carcere e anche una persona detenuta con problematiche sanitarie per approfondire il caso. È intenzione del Garante nazionale tornare in Piemonte per una visita approfondita dell’Istituto penitenziario e per intraprendere, a breve, nuove azioni volte a rafforzare la risposta sanitaria della medicina penitenziaria. (Rpi)