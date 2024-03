Gaza: proseguono al Cairo i colloqui su tregua, ostaggi e aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati del movimento islamista palestinese Hamas e degli Stati Uniti sono pronti a incontrare anche oggi i mediatori di Egitto e Qatar al Cairo per negoziare una tregua nella Striscia di Gaza, facilitare lo scambio di prigionieri e affrontare l’urgente bisogno di aiuti nel territorio palestinese. Lo riferisce il quotidiano statale egiziano “Al Ahram”. Proseguono, quindi, per il terzo giorno i negoziati iniziati domenica 3 marzo su una tregua di sei settimane, lo scambio di decine di prigionieri israeliani con centinaia di detenuti palestinesi e il flusso di aiuti umanitari a Gaza. I delegati israeliani finora hanno boicottato i negoziati, nonostante la crescente pressione diplomatica per una tregua prima del mese sacro islamico del Ramadan all’inizio della prossima settimana.(Cae)