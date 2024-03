Mar Rosso: Richetti (Azione), M5s irresponsabile su posizionamento Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspides è una missione europea cruciale per garantire la sicurezza del traffico in acque internazionali, ha uno scopo unicamente difensivo e regole di ingaggio definite e chiare. Che la guida sia italiana è un riconoscimento molto importante. Il Movimento cinque stelle, un partito guidato da un ex presidente del Consiglio di un Paese atlantista caposaldo dell'Europa, cosa fa? Gioca sugli avverbi per votare contro e giocare di fatto sul posizionamento italiano. Questo è il livello di irresponsabilità raggiunto dalla politica italiana". Lo ha detto, a Skytg24, Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio. (Rin)