Energia: l'Egitto punta a 7,5 miliardi di dollari investimenti esteri per prossimo anno fiscale

- L'Egitto punta a 7,5 miliardi di dollari di investimenti esteri nell'industria petrolifera e del gas nel prossimo anno fiscale, che inizierà il primo luglio. Lo ha dichiarato Tarek el Molla, ministro del Petrolio egiziano, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa con sede in Egitto "Middle East News Agency", a margine degli eventi del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) in Algeria. Secondo El Molla, l'Egitto prevede di produrre il 42 per cento dell'energia attraverso fonti di energia rinnovabile entro il 2035. Inoltre, il ministro del Petrolio egiziano ha aggiunto che oltre 15 milioni di unità abitative hanno accesso al gas naturale per uso domestico. (Cae)