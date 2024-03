Russia: Putin ringrazia donne coinvolte nell'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato le donne coinvolte nell'operazione militare speciale. In un videomessaggio rivolto ai partecipanti del Forum delle donne russo che si tiene oggi e domani a Mosca, il presidente ha osservato che sul fronte ci sono "centinaia di donne-militari e medici". Putin ha anche elogiato il lavoro delle volontarie che aiutano all'esercito. "Grazie per il servizio, per la perseveranza e il coraggio, per la misericordia, l'empatia e la generosità spirituale", ha aggiunto Putin. (Rum)