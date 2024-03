Russia: ambasciatrice Usa, in corso discussione per ripresa di alcuni servizi consolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca sta discutendo con le autorità russe sulla possibilità di riprendere una serie di servizi consolari, tra cui il rilascio di visti ai cittadini russi. Lo ha detto l'ambasciatrice statunitense in Russia, Lynn Tracy, ripresa dall'agenzia di stampa "Tass". "I servizi consolari forniti presso l'ambasciata a Mosca rimangono pochi. Il motivo sono le restrizioni sul personale del nostro ufficio di rappresentanza stabilite dal governo russo. Certo, ci piacerebbe fare di più. Continuiamo a discutere la questione con il governo russo e cercheremo sicuramente opportunità per restituire una serie di servizi consolari, tra cui il rilascio di visti ai cittadini russi", ha affermato Tracy. "Nel frattempo, abbiamo altre opportunità per i russi di ottenere i visti. In alcune delle nostre ambasciate, nei dipartimenti consolari ci sono dipendenti di lingua russa. Sul sito web dell'ambasciata, i cittadini che hanno l'opportunità o la necessità di recarsi negli Stati Uniti possono trovare ulteriori informazioni", ha aggiunto la diplomatica. (Rum)