Imprese: BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. nomina Antonia Di Bella Presidente del Cda

- Antonia Di Bella entra in BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. dopo una carriera trentennale nel campo assicurativo. Nominati anche altri due Consiglieri: Camillo Candia e Jacques Faveyrol. L’assemblea degli azionisti di BNP Paribas Cardif Vita S.p.A., tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia[1], ha nominato Antonia Di Bella, già presente nel CdA dall’aprile 2023, come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Antonia Di Bella vanta un’esperienza trentennale nella consulenza e nel settore assicurativo. Nel corso della sua attività professionale si è occupata della revisione legale dei bilanci delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, di consulenza in ambito di Corporate Governance, IFRS, Solvency II. (segue) (Com)