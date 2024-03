Imprese: BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. nomina Antonia Di Bella Presidente del Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono onorata di assumere questa nuova posizione che mi consente di lavorare insieme al management italiano di BNP Paribas Cardif per promuovere un’assicurazione sempre più accessibile, sostenibile e responsabile” ha dichiarato Antonia Di Bella. “Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie, con l’obiettivo di servire al meglio i clienti e rafforzare ulteriormente il posizionamento della Compagnia in Italia”. Le nuove nomine del CdA contribuiranno a rafforzare la governance della Compagnia, guidata dall’Amministratore Delegato Alessandro Deodato, e a consolidarne ulteriormente la posizione di leadership nel mercato Bancassurance in Italia.BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. ringrazia il Presidente uscente Jean-Bertrand Laroche per il lavoro svolto e i risultati raggiunti negli anni della sua presidenza. (Com)