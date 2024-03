Dossieraggio: Faraone (Iv), sia occasione per far sì che non accada più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dossieraggio uguale a porcheria, sia che venga randellata la sinistra, sia che coinvolga la destra". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Sinistra e destra, però, si accorgono del verminaio soltanto quando sono attaccati direttamente. Da anni Italia Viva in solitudine, inascoltata, denuncia il legame perverso tra certa politica, certa magistratura e una parte della carta stampata, a volte di destra, a volte di sinistra, che usa la penna come fosse un manganello", continua. "Quello che sta emergendo in questi giorni deve essere l'occasione per avviare un vero cambiamento. I responsabili vanno sicuramente perseguiti, ma vanno creati anche gli anticorpi affinché tutto questo non accada più. Chi parla di bavagli finge di non comprendere la portata della deriva sudamericana che rischia la nostra democrazia. E poi anche basta con i procuratori antimafia che lasciano le procure e si fanno eleggere in Parlamento", conclude Faraone. (Rin)