Algeria-Romania: colloqui su cooperazione bilaterale e situazione nel Sahel

- Il ministro degli Affari esteri algerino, Ahmed Attaf, ha ricevuto oggi una telefonata dall’omologa della Romania, Luminita Odobescu, per colloqui sulla promozione della cooperazione bilaterale e sulla situazione nella regione del Sahel. Lo ha riferito il dicastero degli Esteri algerino in una nota. L'incontro ha fornito l'opportunità di valutare lo stato attuale delle relazioni tra Algeria e Romania, con entrambe le parti che hanno espresso apprezzamento per i risultati ottenuti fino ad ora nell'ambito della cooperazione bilaterale e per le prospettive future, specialmente nel campo del rafforzamento delle capacità e dello sviluppo delle risorse umane. Inoltre, i due ministri hanno condiviso analisi e punti di vista sull'attuale situazione politica e di sicurezza nella regione del Sahel, come riportato nella dichiarazione. (Ala)