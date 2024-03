Acqua: Confagricoltura, con Kepos e Assoverde presentato terzo "Libro bianco del verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppa o troppo poca, l'acqua è un bene prezioso da preservare e da usare in modo consapevole. Di questo si discuterà giovedì 7 marzo a Roma, dalle 9:30, a Palazzo della Valle, in corso Vittorio Emanuele 101, nel convegno: "L'acqua una risorsa indispensabile per la salute del pianeta", organizzato da Képos, Assoverde e Confagricoltura, in collaborazione con il Crea e gli Ordini professionali, in occasione della presentazione della terza edizione del Libro Bianco del Verde. Il Libro Bianco del Verde è nato nel 2021, su iniziativa di Assoverde e Confagricoltura per rilanciare il settore del verde in Italia, con l'obiettivo di renderlo protagonista di scelte politiche concrete. Dopo il primo volume "Per un Neorinascimento della cura e della gestione del Verde", la seconda edizione: "La salute è verde, il verde è salute", che ha portato alla nascita e alla progettazione, in varie città, dei Parchi della salute, questa terza edizione si focalizza sul tema dell'acqua. (segue) (Com)