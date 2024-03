Singapore-Filippine: premier Lee, accordo esclusivo con Taylor Swift non è sgarbo a Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo siglato da Singapore con la pop-star statunitense Taylor Swift per ospitare in esclusiva tutti i concerti della cantante nel Sud-est asiatico non è uno "sgarbo" nei confronti dei Paesi vicini. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro della città Stato, Lee Hsien Loong, commentando le polemiche sorte la scorsa settimana con le Filippine. "Le nostre agenzie hanno negoziato un accordo con lei per venire a Singapore ed esibirsi, e per fare di Singapore la sua tappa unica nel Sud-est asiatico", ha confermato il primo ministro, secondo cui l'accordo "si è dimostrato un grande successo", e non costituisce una violazione dello spirito di cooperazione tra i Paesi della regione. (segue) (Fim)