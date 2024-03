Singapore-Filippine: premier Lee, accordo esclusivo con Taylor Swift non è sgarbo a Paesi vicini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 febbraio il Consiglio per il turismo e il ministero della Cultura di Singapore hanno confermato che Swift ha ricevuto una donazione dalla città-Stato, senza precisare di quale importo e senza far riferimento ad alcuna clausola di esclusività. Secondo gli esperti, i concerti di Taylor Swift a Singapore potrebbero generare introiti simili a quelli prodotti dai sette concerti di cui la cantante è stata protagonista in Australia, circa 780 milioni di dollari. (Fim)