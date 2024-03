Germania: generali intercettati, per ministro Difesa è “errore individuale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intercettazione dei generali dell’Aeronautica tedesca (Luftwaffe), diffusa dai media russi, è conseguenza di un “errore individuale”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa della Germania, Boris Pistorius. L’esponente del governo federale ha aggiunto che l’errore è dovuto all’ufficiale che ha preso parte al colloquio sulla piattaforma Webex delle Forze armate (Bundeswehr) da Singapore, il generale di brigata aerea Frank Graefe, al vertice del Comando per le operazioni e le esercitazioni della Luftwaffe. Alla conversazione ha preso parte anche il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica tedesca, il generale di squadra aerea Ingo Gerhartz. Gli ufficiali discutevano della possibile fornitura dei missili da crociera Taurus da parte della Germania all’Ucraina. Come affermato da Pistorius, il generale Graefe ha utilizzato una “linea non sicura”. (Geb)