Romania: premier Ciolacu, il Paese ha bisogno di stabilità politica

- La Romania ha bisogno di stabilità politica e non ci sono alternative all'attuale coalizione tra socialdemocratici e liberali. Lo ha detto il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu all'emittente televisiva "Antena 3". Attraverso la formazione della coalizione formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e dal Partito nazional liberale (Pnl), in Romania è stata assicurata la stabilità politica e, in questo momento, non vedo nessun'altra alternativa eventuale per il 2025. "La Romania ha bisogno di stabilità politica. L'attuale coalizione è riuscita a condurre buoni negoziati con la Commissione europea e ad avere un tasso di assorbimento dei fondi europei, con oltre il 96 per cento. Attualmente sono in costruzione quasi 900 chilometri di autostrada. Non vedo un'altra costruzione politica, in questo momento, per l'anno 2025", ha rilevato Ciolacu. Il Psd "ha deciso di entrare nel governo quando tutti scappavano dal governo. Tutti avrebbero voluto che il Pnl restasse solo al governo, magari uno di minoranza per poi fallire, ma questo avrebbe fatto del male al Paese", ha proseguito. (segue) (Rob)