Romania: premier Ciolacu, il Paese ha bisogno di stabilità politica (2)

- Il leader dei socialdemocratici ha inoltre dichiarato che non ha ancora preso una decisione riguardo ad una possibile candidatura alla presidenza e che si sta concentrando sui suoi compiti di primo ministro. Per quanto riguarda la candidatura presidenziale congiunta Psd-Pnl, Ciolacu ha affermato che la decisione sarà presa dopo le elezioni europee. "Vedremo dopo il 9 giugno. Se i romeni prenderanno la decisione di votare per la lista comune del Parlamento europeo, penso che sarebbe un messaggio importante e poi dovremo sederci e fare un'alleanza elettorale per la carica di presidente e per le elezioni generali. Ma questo lo decideremo con certezza dopo il 9 giugno", ha sottolineato Ciolacu. (Rob)