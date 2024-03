Australia-Brunei: incontro leader, sarà elaborato piano d’azione per sviluppo cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, ha ricevuto oggi a Melbourne il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, a margine del vertice speciale tra l’Australia e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui il sultanato fa parte (insieme a Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam). I due leader si sono congratulati per i 40 anni di relazioni bilaterali, hanno espresso soddisfazione per “l’eccellente stato” dei rapporti, elevati l’anno scorso al livello di partnership onnicomprensiva, e hanno ribadito l’importanza di elaborare un piano d’azione congiunto per la sua attuazione. Lo riferisce un comunicato congiunto. (segue) (Res)