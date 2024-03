Ue: Urso, accordo su imballaggi è passo nella giusta direzione, ancora da lavorare nel negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il nuovo accordo tra Consiglio Ue e Parlamento europeo sul regolamento sugli imballaggi “è un passo nella giusta direzione, che accoglie una serie di indicazioni italiane e che rimuove delle criticità inizialmente presenti nella posizione della Commissione europea”. E' quanto afferma in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull'accordo provvisorio tra Consiglio Ue e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento sul packaging e sui rifiuti di imballaggio. “L'impianto iniziale del regolamento sarebbe stato penalizzante, non solo per l’industria italiana del packaging, ma anche per molte filiere produttive, dall’agroalimentare alla farmaceutica. C'è ancora da lavorare nel negoziato: continueremo a sostenere le nostre aziende affinché possano operare al meglio e innovare, grazie anche all'eccellenza nel settore del riciclo, che vede l'Italia tra le più avanzate a livello internazionale", aggiunge. (Rin)