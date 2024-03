Trento: circonvenzione di incapace, sequestrati beni per oltre due milioni a tre soggetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del comando provinciale di Trento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Trento, che ha disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre due milioni di euro, nei confronti di tre indagati – due italiani ed una di nazionalità cubana – per l’ipotesi di reato di circonvenzione di persona incapace. Le delicate indagini – avviate a seguito di autonoma attività investigativa delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento e del Gruppo Trento e successivamente coordinate dalla locale Procura della Repubblica – hanno fatto luce su vari episodi di raggiri patrimoniali a danno di un uomo che, una volta rimasto privo di parenti, aveva deciso di trasferirsi a Trento per abitare nella stessa città di uno degli indagati, che conosceva dai tempi della scuola. Stando a quanto emerso, gli indagati hanno abusato dello stato di vulnerabilità emotiva ed infermità psichica della vittima, approfittando del legame emotivo che avevano instaurato con lo stesso, inducendo a compiere atti che, a più riprese, lo hanno privato del suo ingente patrimonio derivante da un lascito ereditario. (segue) (Rin)