Trento: circonvenzione di incapace, sequestrati beni per oltre due milioni a tre soggetti (2)

- Le attività investigative – incentrate principalmente sull’esecuzione di indagini finanziarie (anche all’estero) ed escussione in atti di diversi testimoni – hanno disvelato che, per appropriarsi indebitamente del patrimonio della vittima, gli indagati lo hanno persuaso ad eseguire una pluralità di disposizioni bancarie di trasferimento di denaro a loro favore, prevalentemente sotto forma di prestiti infruttiferi, depauperando quasi completamente l’ingente fortuna e lasciando la persona debole in stato di bisogno. La ricostruzione dei movimenti bancari ha consentito di accertare che le somme sottratte, nell’arco di circa dieci anni, pari ad oltre 2 milioni di euro, sono state prevalentemente impiegate dagli indagati per acquisto di immobili o per mantenere un tenore di vita superiore alle proprie possibilità. Tenuto conto del quadro probatorio acquisito e delle responsabilità emerse a carico degli indagati, l’Autorità Giudiziaria ha richiesto ed ottenuto dal gip il sequestro preventivo dei beni e conti correnti direttamente riconducibili al profitto del reato. (segue) (Rin)