Trento: circonvenzione di incapace, sequestrati beni per oltre due milioni a tre soggetti (3)

- In fase di esecuzione del provvedimento giudiziario, le Fiamme gialle trentine hanno quindi eseguito il sequestro di due unità immobiliari site in Trento e di disponibilità finanziarie depositate sui loro conti correnti. A riscontro della fondatezza degli elementi raccolti, il Tribunale del Riesame di Trento ha recentemente respinto le richieste di dissequestro dei beni avanzata dai legali delle difese. Nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Trento ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 3 indagati. L’azione di servizio testimonia, ancora una volta, l’efficacia delle sinergie investigative poste in essere dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Trento, a servizio del cittadino ed a difesa dei soggetti più fragili e/o in stato di vulnerabilità sociale. (Rin)