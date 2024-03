Difesa: ministro Crosetto in visita istituzionale in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha iniziato quest’oggi una visita istituzionale in Turchia. Lo rende noto lo stesso dicastero in messaggio pubblicato su X, ex Twitter. Crosetto ha deposto stamane una corona di fiori al Mausoleo di Ataturk (Anitkabir), l'ultima dimora di Mustafa Kemal Ataturk, il fondatore della Turchia moderna.(Res)